Фото: kremlin.ru

Россия настаивает на долгосрочном мире, а не на временном перемирии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, как массированная атака украинских дронов на Крымский мост и Москву соотносится с переговорным процессом.

"Мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия", – сказал Песков на брифинге.

По его словам, специальная военная операция продолжается, а переговорный трек должен привести к прочному миру. Представитель Кремля напомнил, что Москва не раз говорила о стремлении к миру на Украине на долгие годы, а не к передышке для Киева. Перемирие, пояснил он, позволило бы киевскому режиму "подзалечить раны".

"Серьезные раны, которые мы наносим этому режиму", – заключил он.

Атака на Крымский мост была совершена ВСУ 16 ноября. Минтранс России сообщил, что пострадавших в результате нет. При этом движение транспорта временно ограничили. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Песков отмечал, что сейчас продолжается оценка повреждений Крымского моста, однако в Кремле их оценивают как незначительные.

