Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

На улице Крылатская, на западе Москвы, произошло возгорание на одноэтажном сладе, в котором хранится инвентарь горнолыжного комплекса "Лата Трэк", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По данным СМИ, общая площадь возгорание составляет 250 квадратных метров. Кроме того, в настоящий момент огонь перешел на соседнее здание.

В столичном главке МЧС подтвердили информацию о пожаре в складском здании с деревянной пристройкой, которая используется для хранения инвентаря.

"Происходит загорание чердачного помещения <...>. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Принимаются меры к тушению пожара", – говорится в сообщении ведомства в MAX.

Ранее в деревне Кузяево Раменского округа загорелся склад горюче-смазочных материалов. При этом тушение осложняла высокая пожарная нагрузка. Кроме того, огонь повредил несколько автомобилей. Однако позднее пламя ликвидировали.

Также возгорание произошло на электроподстанции в Чебоксарах. Оно возникло по адресу проспект Ивана Яковлева, дом 4. К тушению огня привлекли 20 человек и 6 единиц техники. Пожар в итоге ликвидировали. Уточнялось, что пострадавших не было, однако прокуратура региона взяла проверку по факту случившегося на контроль.

