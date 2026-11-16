Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Французский актер Жерар Депардье не станет оспаривать приговор, вынесенный в мае 2025 года по делу о домогательствах. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление самого Депардье.

"Суд вынес решение. Я был признан виновным. Я это понимаю и готов нести ответственность", – объяснил он.

В своем обращении артист принес извинения тем, кто мог пострадать от его действий. Он пояснил, что на съемках позволял себе провокационное и вольное поведение, полагая, что это не будет иметь последствий.

Актер также утверждает, что никогда не стремился ранить женщин, с которыми ему доводилось сталкиваться в жизни. Он добавил, что эта история принесла "много страданий".

"У меня нет возможности повернуть время вспять. Я понял, что принадлежал к миру, который исчез. Поэтому я решил отказаться от апелляционного обжалования", – заключил он.

В мае 2025 года суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах и назначил ему наказание в виде 18 месяцев условно. Судья рассмотрел жалобы двух женщин, работавших на киностудии во время съемок фильма "Зеленые ставни": художницы-декоратора 54 лет и ассистентки режиссера 34 лет.

По заявлению женщин, актер допускал непристойные шутки и распускал руки. Помимо этого, суд внес артиста в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, назначил психологическое лечение, штраф в размере 20 тысяч евро и лишил гражданских прав на два года.

Как выяснилось позже, следственный судья выдвинул обвинения против актера в связи с событиями 7 и 13 августа 2018 года, связанными с актрисой Шарлоттой Арну. По данным стороны обвинения, изнасилование было совершено в доме у актера. При этом в момент преступления на жертву оказывалось сильное моральное давление.

