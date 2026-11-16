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В Азове Ростовской области ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки ВСУ. Об этом сообщает RT со ссылкой на администрацию города.

Ограничения начали действовать с 10:00 по московскому времени. Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным происшествиям.

Ранее сообщалось, что в Азове при атаке украинских беспилотников пострадали трое мужчин. В этом же населенном пункте возникли возгорания на четырех производственных объектах.

При этом в Миллеровском районе из-за падения обломков БПЛА повреждены три частных дома, произошло возгорание. Кроме того, поврежден газопровод.

Всего ночью и утром 16 ноября беспилотники были ликвидированы в Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.