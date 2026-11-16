Фото: scmp.com

Рыбаки в Таиланде сообщили о появлении в реке Меконг сомов с волдырями и обесцвеченными плавниками, которых прозвали "рыбами-зомби". Об этом сообщает South China Morning Post.

Фотографии пораженных рыб опубликовал в социальных сетях тайский активист по защите окружающей среды Аомбун Тхипсуна.

Причиной тревоги может быть загрязнение реки мышьяком и другими тяжелыми металлами. Это могло произойти в результате добычи полезных ископаемых выше по течению.

Бассейн Меконга обеспечивает жизнедеятельность около 60 миллионов человек.

Ранее десятки гринд выбросились на берег Северного острова Новой Зеландии. Животных обнаружили у поселения Нгави недалеко от мыса Паллисер. На побережье оказались сразу две группы гринд – морских млекопитающих из семейства дельфиновых.

