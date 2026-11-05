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Новости

05 ноября, 09:33

В мире

Десятки гринд выбросились на берег в Новой Зеландии

Фото: rnz.co.nz

Десятки гринд выбросились на берег Северного острова Новой Зеландии. Об этом сообщила спасательная организация Project Jonah в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Животных обнаружили у поселения Нгави недалеко от мыса Паллисер. На побережье оказались сразу две группы гринд – морских млекопитающих из семейства дельфиновых.

"На берег выбросились не менее 20 гринд, четыре из них на данный момент живы", – говорится в сообщении организации.

Природоохранное ведомство Новой Зеландии подтвердило подготовку к возвращению живых особей в воду: операцию проведут во время прилива. Вторую группу, которая оказалась дальше по побережью, специалисты пока обследуют.

Ранее почти 30 катрановых акул были обнаружены мертвыми на участке пляжа в Си-Айл-Сити в штате Нью-Джерси. По мнению специалистов, они могли погибнуть по нескольким причинам. Наиболее вероятно, что их случайно поймали в море и выбросили, после чего акул прибило к берегу.

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