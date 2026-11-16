Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В следующем году в России не будет новых назначений страховой пенсии по возрасту на общих основаниях. Это связано с переходным периодом пенсионной реформы, пишет сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на данные Социального фонда России.

В 2026 году право на пенсию получают мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Они достигают установленного для них пенсионного возраста – 64 и 59 лет соответственно. Следующей возрастной группе, в которую входят мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения, оформить выплаты можно будет только в 2028 году. К этому времени завершится переход на новые возрастные границы: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

При этом в 2027 году некоторые россияне смогут выйти на пенсию досрочно. Такое право предусмотрено для отдельных категорий граждан, в том числе медиков, педагогов, работников вредных и опасных производств, жителей Крайнего Севера и многодетных матерей. Для назначения выплат им необходимо выполнить установленные законом условия.

Для получения страховой пенсии также требуется не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если этих показателей недостаточно, гражданину могут назначить социальную пенсию. Право на нее возникает на пять лет позже, чем на страховую.

В 2026 году социальную пенсию могут оформить мужчины 1957 года рождения и женщины 1962 года рождения. По данным издания, ее средний размер составляет 16,6 тысячи рублей, тогда как средняя страховая пенсия достигает 27,2 тысячи рублей.

Ранее в Госдуме предложили с 70 лет удваивать фиксированную часть страховой пенсии. Сейчас повышенная выплата положена только с 80 лет. Парламентарии пояснили, что траты на медикаменты, лечение и уход у многих появляются гораздо раньше.