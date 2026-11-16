Фото: MAX/"Ирина Волк"

Полицейские задержали 11 подозреваемых в мошенничестве под видом модельного агентства, которое обещало молодым людям работу и стабильный доход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, злоумышленники размещали объявления о вакансиях в фиктивном модельном агентстве. Соискателей приглашали на кастинг в офисы, арендованные в центре Москвы и Санкт-Петербурга.

Условием начала сотрудничества была оплата обучения в профильной академии. Кандидатам обещали участие в рекламных и актерских проектах, трудовой договор и оплачиваемые заказы после платного курса. Тем, у кого не хватало денег на полную стоимость обучения, предлагали оформить кредит.

Получив средства, злоумышленники под разными предлогами переставали выполнять обязательства. Обещанной работы и участия в проектах люди не получали, а деньги им не возвращали.

Криминальную схему выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по ЮВАО. Они задержали подозреваемых. Против фигурантов возбудили 15 уголовных дел о мошенничестве, их соединили в одно производство.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, предварительное расследование продолжается.

Ранее в Калининграде задержали мошенников, которые лишали жилья детей-сирот. Фигуранты и их соучастники находили на территории региона детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после чего предлагали им помощь в получении сертификата на недвижимость.

После этого злоумышленники показывали потерпевшим жилой дом в Гвардейском районе. Когда дети-сироты оплачивали жилье, фигуранты от их имени заключали договоры купли-продажи третьему лицу. Денежные средства пострадавшие назад не получали.

