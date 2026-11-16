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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Один пункт разместят в районе Тамани, второй – рядом с досмотровым комплексом. В них можно будет согреться и выпить горячего чая. Для водителей также установят биотуалеты.

Кондратьев добавил, что движение по Крымскому мосту, ориентировочно, будет ограничено до середины дня 16 ноября. Автомобилистам необходимо сохранять спокойствие, учитывать ситуацию при планировании поездки и следить за сообщениями официальных источников.

Вооруженные силы Украины 16 ноября нанесли удар по Крымскому мосту. К работам по устранению последствий привлечены оперативные службы, в Керчи развернут оперативный штаб. Согласно информации Минтранса РФ, пострадавших нет. Движение по автомобильной части моста временно приостановлено.

Ограничивалось и движение поездов, в связи с чем составы "Таврия", которые шли на полуостров, прибывали с опозданием. В "Гранд Сервис Экспресс" предупредили, что время задержки может быть скорректировано.

