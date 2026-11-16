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В октябре 2026 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России снизилась на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие цифры приводит агентство "Автостат", изучившее объявления о продаже.

В октябре этот показатель достиг 1,452 миллиона рублей. Таким образом, средняя стоимость авто в России снизилась на 9,6 тысячи рублей.

До этого, в сентябре, подержанные машины, наоборот, прибавили в цене 1,2%. Если сравнивать с октябрем 2025 года, то спустя год они стоят на 5,8% дороже, или на 79,6 тысячи рублей больше.

Ранее стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам восьми месяцев 2026 года составила 3,43 миллиона рублей, что на 8,2% выше показателя аналогичного периода 2025 года.

Кроме того, обошелся россиянам дороже и стандартный набор для зимней подготовки легкового автомобиля. В Москве стоимость набора достигла 7,45 тысячи рублей, что на 9,5% дороже, чем в 2025 году.

