Средневзвешенная цена нового автомобиля в РФ выросла на 8,2%

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Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам восьми месяцев 2026 года составила 3,43 миллиона рублей, что на 8,2% выше показателя аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщается в презентации аналитического агентства "Автостат", представленной в ходе форума CarX 26.

Согласно презентации, автомобили с пробегом за это же время подорожали на 4% – их средневзвешенная цена достигла 1,19 миллиона рублей.

В презентации агентства также приведена динамика цен за предыдущие годы. В 2022 году новая машина в среднем стоила 2,38 миллиона рублей, в 2023 году – 2,96 миллиона, в 2024 году – 3,12 миллиона, а в 2025 году – 3,29 миллиона.

Для автомобилей с пробегом средняя цена в 2022 году составляла 890 тысяч рублей, в 2023 году – 1,04 миллиона, в 2024 году – 1,18 миллиона (рост на 13%), в 2025 году – 1,2 миллиона (рост на 1,9%).

Ранее директор международной сети автосервисов Татьяна Овчинникова предупредила, что стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в 2026 году увеличится на 20%. Среди основных причин роста среднего чека – удорожание запасных частей, рост стоимости нормо-часа и увеличение доли сложных ремонтов в структуре заказов.