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03 ноября, 12:35

Транспорт

Стоимость зимней подготовки автомобиля в Москве увеличилась на 9,5%

Фото: 123RF.com/alexvideo70

Стандартный набор для зимней подготовки легкового автомобиля в Москве в сентябре – октябре 2026 года обошелся автовладельцам в среднем в 7,45 тысячи рублей. Это на 9,5% дороже, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Платформа ОФД".

Данные собираются на основе чеков с каждой третьей кассы в стране, накопленных за 10 лет. Больше всего за год выросли цены на щетки стеклоочистителя: средний чек составил 1,5 тысячи рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя. При этом число таких покупок снизилось на 9%.

Услуги автомойки подорожали на 10% – до 1,9 тысячи рублей, а количество обращений сократилось на 3%. Средний чек на шиномонтаж легкового авто вырос на 9% и составил 3,6 тысячи рублей, однако спрос на эту услугу упал на 9%. Омывающая жидкость для стекол подорожала на 6% – до 451 рубля.

В компании отметили, что спрос на замену резины и подготовку машины к зиме оказался ниже уровня прошлого года. Причиной эксперты платформы назвали преимущественно теплую и сухую погоду в сентябре и октябре.

Ранее Минтранс России напомнил водителям о необходимости перейти на зимнюю резину до 1 декабря из-за похолодания и заморозков. Оптимальным временем для замены резины эксперты называют период, когда среднесуточная температура опускается до 5–7 градусов.

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что при низких температурах летняя резина теряет эластичность. Автомобилистам рекомендуют также оценить степень износа протектора и убедиться в исправности тормозной системы.

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