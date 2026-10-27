Эксперты "Перезвони сам" рассказали, как безопасно купить или продать автомобиль

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники обманывают покупателей автомобилей с помощью объявлений с заниженной ценой и предложений пригнать машину из-за границы. О распространенных схемах и способах защиты от финансовых потерь рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

По словам специалиста, злоумышленники размещают объявления о продаже машин значительно дешевле рыночной стоимости, рассчитывая на желание покупателя сэкономить. После получения задатка или полной оплаты продавец перестает выходить на связь.

Еще одна распространенная схема связана с покупкой автомобилей из-за рубежа. Мошенники предлагают найти и доставить машину, а затем просят предоплату за поиск, перегон и таможенное оформление. После этого они присылают договор и предлагают перевести деньги не на счет компании, а на банковскую карту сотрудника.

В дальнейшем появляются новые поводы для платежей: якобы возникшие проблемы на таможне, обещание компенсировать разницу после регистрации автомобиля или требование оплатить госпошлину для возврата утилизационного сбора. При этом договоры и приходные ордера могут оказаться поддельными.

Эксперты проекта "Перезвони сам" подготовили рекомендации, которые помогут проверить автомобиль и документы перед сделкой.

Прежде всего необходимо внимательно осмотреть машину: проверить зазоры между кузовными элементами, состояние порогов и дверных проемов, изучить стекла, салон и лакокрасочное покрытие. Если у покупателя нет опыта, специалисты советуют обратиться к эксперту по автоподбору с необходимым оборудованием. Он поможет обнаружить скрытые повреждения и возможное скручивание пробега.

Также следует сопоставить стоимость машины со среднерыночной. Если цена значительно ниже обычной, это повод задать продавцу дополнительные вопросы и тщательнее проверить предложение.

Особое внимание нужно уделить расчетам. Не стоит переводить деньги за автомобиль, который покупатель еще не видел, на карту физического лица. Платеж должен поступать на расчетный счет организации, указанной в договоре. Безопаснее проводить расчет при личном осмотре машины.

Если доступны аккредитив или счет эскроу, эксперты рекомендуют воспользоваться такими способами оплаты. Продавцам, в свою очередь, не следует сообщать покупателям коды из СМС, связанные с банковским счетом, или передавать автомобиль до поступления денег.

Юридическую историю транспортного средства рекомендуют проверять по VIN-номеру на государственных ресурсах. На сайте Госавтоинспекции можно узнать сведения о регистрации автомобиля, его участии в ДТП, нахождении в розыске и наличии ограничений на регистрационные действия.

На сайте Федеральной нотариальной палаты проверяют, находится ли машина в залоге. Сервис проверки транспортных средств на портале госуслуг позволяет сопоставить технические характеристики с данными паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации.

Кроме того, VIN-номер в объявлении, документах и на самом автомобиле должен совпадать. По словам экспертов, мошенники могут указать идентификатор другой машины той же марки и цвета, у которой нет проблем с юридической историей.

Если автомобиль ввозят из-за границы, следует проверить сведения о пересечении границы. Таможенные документы, присланные посредником, сами по себе не подтверждают законность ввоза. Информацию о пошлинах и сборах необходимо сверять на сайте Федеральной таможенной службы России.

Завершать сделку следует оформлением письменного договора купли-продажи, в котором прописаны все существенные условия. Эксперты также рекомендуют нотариально удостоверить документ.

Ранее в МВД сообщали, что аферисты стали активно применять возможности искусственного интеллекта, чтобы выдавать себя за школьных преподавателей и выманивать деньги у родителей учеников. Схема строится на подделке голоса классного руководителя или учителя. Затем родственникам школьников звонят и под предлогом "срочной проблемы" требуют перевести средства либо назвать коды из СМС.