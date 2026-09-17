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17 сентября, 10:05

Шоу-бизнес

Жерар Депардье перестал сниматься из-за депрессии, связанной с судебным преследованием

Фото: legion-media.com/ТАСС/Виталий Невар

Французский актер Жерар Депардье больше не снимается в кино и ведет замкнутый образ жизни из-за судебных преследований во Франции, рассказал РИА Новости директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле, который тесно работал с актером.

По словам Фрилле, Депардье не снимается из-за "печальных и чудовищно несправедливых" событий, которые с ним произошли. Он также указал на то, что актер "совершенно сломлен" и находится в глубокой депрессии.

"Все эти судебные тяжбы полностью его уничтожили, подорвав его морально и профессионально. И сегодня этот великий актер больше не может работать из-за того "бана", который на него здесь наложили", – отметил Фрилле.

Он также заявил, что артист не понимает сути претензий. Фрилле назвал Депардье человеком, который "любит пошутить", иногда грубовато и на грани фола.

Продюсер и актер вместе работали над многими картинами, включая фильмы о Григории Распутине, ленты "Путешествие на Кавказ", "Голос степей" и другие. Часть из них была снята в России.

Суд Парижа 17 сентября рассмотрит апелляцию Депардье, который намерен оспорить решение о передаче в суд дела о предполагаемом изнасиловании актрисы Шарлотты Арну.

В мае 2025 года суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах и приговорил его к 18 месяцам условного срока. Судья рассмотрел жалобы 54-летней художницы-декоратора и 34-летней ассистентки режиссера, работавших на киностудии во время съемок фильма "Зеленые ставни".

Женщины заявили, что актер позволял себе непристойные шутки и распускал руки. Помимо этого, суд внес артиста в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, назначил ему психологическое лечение, штраф в размере 20 тысяч евро и лишил гражданских прав на два года.

Позже выяснилось, что следственный судья выдвинул обвинения против актера по событиям 7 и 13 августа 2018 года, связанным с Арну. Согласно данным стороны обвинения, изнасилование было совершено в доме у актера. При этом в момент преступления жертва испытывала сильное моральное давление.

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