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17 сентября, 09:46

Город

Завершено благоустройство около спорткомплекса "Баскет Холл Москва"

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В районе Крылатское завершилось благоустройство около спорткомплекса "Баскет Холл Москва", сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Работы провели на участке, прилегающем к Гребному каналу. Пространство вокруг арены привели к единым стандартам, а логистику для болельщиков и спортсменов сделали удобнее.

Специалисты проложили новые инженерные сети, обновили пешеходные дорожки и ливневую канализацию, обустроили места для отдыха. Парковочное пространство упорядочили, дополнительно организовали экопарковку. Воздушные провода убрали под землю в кабельную канализацию, установили современные фонари с энергоэффективными светильниками. На финальном этапе запланировано озеленение территории.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что "Баскет Холл Москва" – универсальная арена для проведения занятий и соревнований по игровым видам спорта. Вице-мэр отметил, что в результате работ территория стала более функционально насыщенной, комфортной и безопасной.

Ранее в Ижорском проезде обновили сквер. Там создали новые зоны для отдыха и спорта, сделали удобные маршруты к основным точкам притяжения, привели в порядок тротуары и пешеходные дорожки, установили скамейки и парковые качели. Отдельным элементом благоустройства стала детская площадка в тематике "Наукоград".

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