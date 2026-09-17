Трамп пригрозил ЕС вводом пошлин и прекращением торговли из-за Канады

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Вашингтон может ввести пошлины или прекратить торговлю по ряду направлений с Евросоюзом (ЕС), если Канада станет ассоциированным членом объединения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

По словам американского лидера, такой шаг со стороны ЕС и Канады может быть расценен как "враждебный акт".

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен предложить Канаде статус первого ассоциированного члена. Она добавила, что ЕС хочет вывести отношения с Канадой на максимально возможный уровень.

Трамп, в свою очередь, утвердил меморандум, запрещающий использование канадских товаров в системе государственных закупок. Кроме того, он подписал документы о введении дополнительных 50% пошлин на широкий перечень канадских товаров с 19 августа 2026 года. В Белом доме отметили, что подобное решение было принято в ответ на дискриминационные ограничения в отношении товаров из США.