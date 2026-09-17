Участники электронного голосования получат призы акции #ВыбираемВместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники электронного голосования на выборах депутатов ГД смогут стать победителями розыгрышей акции "ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Пользователи получат возможность выиграть 1 000, 3 000, 5 000, 10 000 или 50 000 призовых баллов, а также специальные призы от партнеров. Всем участникам будет доступна подписка "СберПрайм" на 60 дней, а также подписка на онлайн-кинотеатр "Иви" на 50 дней.

Те, кто проголосует онлайн на портале mos.ru, смогут дополнительно выиграть подписку на стриминговый сервис "VK Музыка" на 30, 90 или 360 дней, а также шанс получить годовую подписку на 256 гигабайтов в хранилище "Облако Mail".

Розыгрыши состоятся 19, 20 и 21 сентября. Победителей 19 сентября определят среди тех, кто проголосовал до 20:00 18 сентября. 20 сентября – среди отдавших голос с 20:01 18 сентября до 20:00 19 сентября. Финальный розыгрыш пройдет 21 сентября среди избирателей, проголосовавших с 20:01 19 сентября до 20:00 20 сентября.

В каждый из дней победители получат уведомление в СМС с номера DIT_MOS или иным способом, предусмотренным порядком акции. Чтобы получить приз, нужно активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов" до 12 октября включительно. Для этого следует зайти на страницу акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва", авторизоваться с логином и паролем от mos.ru и нажать кнопку "Активировать код".

Для победителей предусмотрено множество вариантов использования призовых баллов. Их можно направить на пополнение карты "Тройка", покупку билетов в музеи, скидочные промокоды в супермаркеты, магазины одежды и обуви, столичные аптеки, популярные кафе и рестораны или на благотворительность в фонды – партнеры акции. Один балл равен одному рублю.

Обменять накопленные баллы на предложения партнеров можно до 10 декабря, а использовать полученные промокоды – до 15 декабря. Подробная информация и порядок проведения акции опубликованы на специальной странице.

Выборы депутатов ГД 9-го созыва пройдут 18–20 сентября. В Москве выразить свою позицию можно будет как онлайн, так и на избирательных участках. При этом в ЦИК отмечали, что РФ не перейдет к исключительно онлайн-голосованию на выборах – избирателям будут предлагать максимум удобных способов, сохраняя и расширяя право выбора.

