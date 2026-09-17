"Россети" перешли на усиленный режим работы в преддверии выборов

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"Россети" перешли на усиленный режим работы перед выборами в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Во всех филиалах компании усилен контроль за работой энергообъектов, организовано круглосуточное дежурство руководителей и производственного персонала. Кроме того, на случай возможных аварийно-восстановительных работ было подготовлено более 10,5 тысячи бригад, в которые входят около 50 тысяч человек и порядка 8 тысяч резервных источников.

Подготовка проходила заблаговременно. В ее рамках энергетики провели внеплановые осмотры ЛЭП и оборудования, а также противопожарные проверки. Вместе с тем они организовали взаимодействие с органами власти, региональными штабами, операторами центров обработки данных и узлов связи.

В "Россетях" указали, что повышенное внимание отводится регионам, где ожидается неблагоприятная погода.

Напрямую от объектов "Россетей" запитают свыше 50 тысяч избирательных комиссий и участков, еще около 28 тысяч – через смежные территориальные сетевые организации.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане смогут отдать голос как на участке, так и дистанционно.

Владимир Путин попросил россиян обязательно прийти на выборы, подчеркнув, что они могут реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение.

