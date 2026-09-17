Мужчина ударил ножом сотрудника ТЦ на северо-западе Москвы

Фото: МАХ/"Росгвардия. Москва"

Мужчина ударил ножом сотрудника торгового центра на северо-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.

Инцидент произошел вблизи Пятницкого шоссе. Росгвардейцы получили сообщение о массовой драке в ТЦ. Прибыв на место, они установили, что трое молодых людей зашли в салон связи и в грубой форме потребовали от продавцов внести деньги на счет мобильного оператора. Словесный конфликт между посетителями и сотрудниками магазина перерос в драку.

"На помощь продавцам пришли их коллеги из соседних отделов. В ходе потасовки один из участников конфликта достал нож и нанес несколько ударов 32-летнему сотруднику торговой точки в область груди", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшего задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее столичный суд арестовал на два месяца женщину, которая обвиняется в хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь полицейского. По версии следствия, 8 сентября обвиняемая, находясь в автомобиле полиции, достала пистолет из кобуры правоохранителя и выстрелила в него.