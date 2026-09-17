Более 50 тыс школьников и студентов примут участие в зарядке со спортсменами в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Олимпийские чемпионы проведут зарядку для более 50 тысяч столичных школьников и студентов колледжей 22 сентября. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Такой большой тренировкой откроется новый сезон школьного и студенческого спорта в столице. Как рассказали в департаменте образования и науки, главной площадкой мероприятия станет школа № 2120, оттуда будут вести прямую трансляцию для всех желающих.

Начало получасовой онлайн-тренировки запланировано на 10:00. Участниками станут:

олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков;

мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Оксана Яшанькина;

телеведущий и профессиональный регбист, посол школьного спорта Москвы Василий Артемьев.

Трансляция появится на странице московского образования в соцсети "ВКонтакте". Принять участие смогут не только ребята, но и их родители, преподаватели и все желающие. Регистрироваться заранее не нужно.

В других школах и колледжах зарядку также проведут известные спортсмены. Например, школу № 1409 посетит олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, Первый московский кадетский корпус – призер Олимпийских игр по водному поло Марат Закиров, а кадетскую школу № 1784 – чемпионка Европы по спортивной гимнастике Варвара Зубова.

Ранее стало известно, что Московский марафон пройдет в столице 26 и 27 сентября. Туда войдут детский и взрослые забеги, корпоративные и студенческие эстафеты. В мероприятии впервые примут участие примерно 43% зарегистрированных бегунов.

