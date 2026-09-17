Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 13:09

Спорт

Более 50 тыс школьников и студентов примут участие в зарядке со спортсменами в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Олимпийские чемпионы проведут зарядку для более 50 тысяч столичных школьников и студентов колледжей 22 сентября. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Такой большой тренировкой откроется новый сезон школьного и студенческого спорта в столице. Как рассказали в департаменте образования и науки, главной площадкой мероприятия станет школа № 2120, оттуда будут вести прямую трансляцию для всех желающих.

Начало получасовой онлайн-тренировки запланировано на 10:00. Участниками станут:

  • олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков;
  • мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике Оксана Яшанькина;
  • телеведущий и профессиональный регбист, посол школьного спорта Москвы Василий Артемьев.

Трансляция появится на странице московского образования в соцсети "ВКонтакте". Принять участие смогут не только ребята, но и их родители, преподаватели и все желающие. Регистрироваться заранее не нужно.

В других школах и колледжах зарядку также проведут известные спортсмены. Например, школу № 1409 посетит олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян, Первый московский кадетский корпус – призер Олимпийских игр по водному поло Марат Закиров, а кадетскую школу № 1784 – чемпионка Европы по спортивной гимнастике Варвара Зубова.

Ранее стало известно, что Московский марафон пройдет в столице 26 и 27 сентября. Туда войдут детский и взрослые забеги, корпоративные и студенческие эстафеты. В мероприятии впервые примут участие примерно 43% зарегистрированных бегунов.

Москвичи могут ходить на бесплатные тренировки по проекту "Мой спортивный район"

Читайте также


спортгород

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика