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15 сентября, 08:03

Общество

В боксерском клубе в "Лужниках" запустили тренировки для ветеранов СВО

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве участникам СВО предлагают регулярные тренировки по боксу в "Академии бокса" в "Лужниках". Единый центр поддержки, Московская ассоциация ветеранов СВО и "Академия бокса" заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Занятия носят физкультурно-оздоровительный характер. Ветераны будут осваивать технику ударов, работать на мешках и лапах, выполнять упражнения на координацию в группах до шести человек.

Тренировки проходят два раза в неделю: по понедельникам и средам с 10:00 до 11:00 по адресу улица Лужники, дом 24, строение 4. Количество мест ограничено.

Для участия нужна медицинская справка по форме № 073/у с допуском к занятиям боксом. Ее можно бесплатно получить в городской поликлинике.

Записаться и узнать подробности можно в Московской ассоциации ветеранов СВО на базе Единого центра поддержки.

Единый центр поддержки департамента труда и социальной защиты населения Москвы оказывает комплексную поддержку участникам СВО и их родственникам, включая индивидуальное сопровождение во время службы и после ее окончания, а также помощь в адаптации и социализации.

На его базе работает спортивно-досуговый клуб для ветеранов: доступны тренажерный и спортивный залы, бильярд, творческие мастерские, кулинарная и музыкальная студии.

Дополнительная информация – в канале Единого центра поддержки в мессенджере MAX и по телефону горячей линии +7 (495) 870-55-45.

Кроме того, в столице были организованы совместные спортивные занятия для ветеранов СВО и молодых москвичей. Руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина отметила, что участники СВО и активная молодежь идут плечом к плечу, показывая, что настоящий характер закаляется на стадионах, в залах и на спортивных площадках.

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