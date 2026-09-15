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15 сентября, 07:43

Происшествия

Ozon никогда не принимал поставки у продавцов в эвакуированном в Таганроге хабе

Фото: Агентство "Москва"

Маркетплейс Ozon не принимал поставки у продавцов в эвакуированном хабе доставки в Таганроге, который пострадал в результате ночной атаки. Пострадавших на складе логистического партнера нет, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

В компании отметили, что в Таганроге из-за ракетной угрозы эвакуировали хаб доставки их логистического партнера. Все системы сработали штатно.

Как подчеркнули в Ozon, поставки от продавцов в данном хабе никогда не принимались, поскольку он выполняет иные операции. В результате атаки в одном из блоков здания возникло возгорание. На месте работают экстренные службы, поэтому хаб доставки партнера временно не функционирует.

Товары, которые шли в этот хаб, компания направит на другие объекты. Как уточнили в Ozon, заказы покупателям доставляют и выдают в обычном режиме.

В ночь на 15 сентября ВСУ атаковали Таганрог. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о повреждениях нескольких зданий, в том числе склада Ozon. Позднее глава города Светлана Камбулова уточнила, что массированная атака привела к трем очагам возгорания. На местах происшествий работают экстренные службы.

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