15 сентября, 06:32Общество
Небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 15 сентября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидаются в Москве во вторник, 15 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов. В Подмосковье – от 15 до 20 градусов.
Также в регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.
Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в столице на этой неделе ожидается преимущественно ясная и теплая погода.
По его данным, к четвергу, 17 сентября, столбики термометров могут подняться до 27–29 градусов тепла. Кроме того, почти всю неделю не предвидится осадков.
Бабье лето в столице продлится до конца рабочей недели