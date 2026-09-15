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15 сентября, 04:27

Безопасность

Мошенники стали предлагать россиянам вакцинацию от актуальных штаммов гриппа

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники направляют россиянам фишинговые сообщения, выдавая их за уведомления от "Госуслуг" и поликлиник, с предложением пройти вакцинацию от гриппа сезона 2026 года. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Как отметили в платформе, аферисты предлагают людям "записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 без очередей" либо "забронировать импортную вакцину". Переход по ссылке из такого письма приводит на поддельный портал, копирующий "Госуслуги". Если ввести логин и пароль на этом фальшивом сайте, мошенники могут получить доступ к реальному личному кабинету человека.

В "Мошеловке" подчеркнули, что записаться на бесплатную вакцинацию по ОМС можно только через официальные государственные приложения, портал "Госуслуги" или в регистратуре поликлиники. Государственные медучреждения не берут плату за бронирование вакцин в рамках национального календаря прививок. Гражданам советуют не открывать ссылки из почтовых и СМС-рассылок о медицинских услугах.

Ранее в Госдуме предупредили о мошенниках, которые активизироваются во время проведения выборов в стране. Злоумышленники могут сначала убеждать граждан оформить кредит или перевести деньги на якобы безопасный счет, а затем предлагать вернуть средства в обмен на выполнение заданий по срыву голосования.

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