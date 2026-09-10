В ГД предупредили о мошенниках, которые могут активизироваться на выборах

Фото: Москва 24/Анна Селина

Телефонные и интернет-мошенники могут активизироваться в России во время выборов в Госдуму. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Злоумышленники могут сначала убеждать граждан оформить кредит или перевести деньги на якобы безопасный счет, а затем предлагать вернуть средства в обмен на выполнение заданий по срыву голосования.

По его словам, преступники также могут обещать вернуть украденные деньги или избавить человека от мнимого уголовного наказания, если тот выполнит требуемые действия.

"Будьте бдительны. Не поддавайтесь уговорам и угрозам злоумышленников. Сообщайте о таких фактах в органы полиции. Предупредите своих близких и родственников", – призвал депутат.

Пискарев отметил, что злоумышленники могут находиться на территории Украины и в странах Евросоюза. При этом действия, направленные на срыв выборов непосредственно на избирательных участках, могут повлечь уголовную ответственность. В зависимости от обстоятельств речь может идти о статьях УК РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, хулиганстве или уничтожении имущества.

Единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. В эти дни состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Впервые в выборах примут участие жители регионов Донбасса и Новороссии.

В федеральном избирательном округе участвуют 10 партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Коммунисты России", "Родина", Российская экологическая партия "Зеленые" и Партия прямой демократии.

Отдать свой голос также смогут россияне, находящиеся за рубежом: избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. В Белоруссии будут открыты 7 точек для голосования.