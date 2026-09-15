Суд взыскал с Филиппа Киркорова 25 тысяч рублей за коммунальные услуги

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Московский суд удовлетворил требования Московской объединенной энергетической компании (ПАО "МОЭК") к артисту Филиппу Киркорову – с певца взыскана плата за коммунальные услуги, жилую площадь, тепло и электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Иски были удовлетворены летом 2026 года – всего суд рассмотрел два заявления от энергокомпании. В пресс‑службе суда уточнили, что суммы взысканий составили 12 902 рубля и 12 453 рубля.

Ранее арбитражный суд Москвы обязал экс-солистку группы "Фабрика" Александру Савельеву выплатить 32 100 рублей в связи с задолженностью по обязательным отчислениям за распространение интернет-рекламы.

С заявлением в суд Роскомнадзор обратился в середине августа этого года. С артистки также взыскали 8 тысяч рублей в качестве расходов по уплате госпошлины.