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15 сентября, 06:58

Происшествия

Предприятие и жилые объекты в Самарской области повреждены из-за атаки БПЛА

Фото: depositphotos/kaiskynet@gmail.com

В Самарской области в результате атаки беспилотников повреждены несколько жилых объектов и одно промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На предприятии есть повреждения, в жилых объектах выбиты стекла.

В настоящее время на местах ЧП работает оперативный штаб, идет сбор информации о последствиях атаки. Всего силами ПВО было поражено более 40 беспилотников.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что склад Ozon был поврежден из-за массированной ракетной атаки на Таганрог. Также повреждения получили многоквартирные частные дома, учебное заведение, коммерческое здание, продуктовая лавка и склады сельхозпредприятий.

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