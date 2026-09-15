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15 сентября, 08:12

Происшествия

В Москве задержали пятерых человек за кражу товаров с маркетплейса на 3,3 млн рублей

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Пятерых молодых людей задержали в Москве по подозрению в краже товаров с маркетплейса на сумму более 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным оперативников, один из участников группы выдавал себя за курьера и забирал заказы из пунктов выдачи с помощью поддельного аккаунта. Затем он передавал посылки сообщникам, которые заменяли содержимое. После этого мужчина возвращал измененные отправления в сортировочный центр маркетплейса.

Похищенные товары подозреваемые, как полагают правоохранители, продавали. Задержанным от 21 до 27 лет. В отношении пятерых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ о краже в особо крупном размере. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Туле задержали двух молодых людей 21 и 22 лет, подозреваемых в краже тележек для продуктов из супермаркета в московском районе Косино-Ухтомском. С парковки на Новоухтомском шоссе пропали пять тележек, недостачу выявили при инвентаризации. Ущерб оценили в 50 тысяч рублей.

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