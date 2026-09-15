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15 сентября, 09:12

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Эксперт Минпросвещения Юрчук: кружки и допзанятия могут привести к перегрузке школьников

В Минпросвещения рассказали, что может перегрузить школьников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

В первые недели учебы не стоит записывать ребенка сразу во все кружки и секции, поскольку организм и внимание еще перестраиваются, и перегрузка может появиться очень быстро. Об этом рассказала РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования МГГПУ Ольга Юрчук.

"Сначала полезно наладить базовый учебный ритм, а новые нагрузки добавлять постепенно", – пояснила эксперт.

По ее словам, свободное время необязательно заполнять полезными активностями. Короткие паузы, когда ребенок сам выбирает, чем заняться, помогают восстановить внимание и вернуть ощущение контроля над своим днем.

Юрчук порекомендовала родителям быть поддерживающими взрослыми. Она указала, что беспокойство за успешность ребенка не должно быть для него тяжелым грузом. Важно разграничивать высокие ожидания и реальные физические возможности, способности и интересы школьника.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал школьных учителей не проводить контрольные работы по четвергам, так как работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Он добавил, что пик работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду.

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