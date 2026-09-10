В РАН призвали не проводить контрольные работы в школах по четвергам

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Школьным учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, так как работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Мы исходим из научно-обоснованных данных, у детей есть определенный недельный биоритм. И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные", – отметил эксперт, которого цитирует РИА Новости.

Онищенко добавил, что пик работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Академик добавил, что необходимо исходить из соответствующих особенностей и учитывать в школьном расписании.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что контрольные и проверочные работы по всем предметам не занимают более 10% учебного времени. По его словам, такой подход позволяет педагогам уделять больше внимания объяснению нового материала.

В Минпросвещения также напомнили, что максимальная продолжительность уроков в российских школах должна составлять от 35 до 45 минут в зависимости от класса. В ведомстве отметили, что максимальная учебная нагрузка устанавливается СанПиН.