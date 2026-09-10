Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 07:32

Общество

В РАН призвали не проводить контрольные работы в школах по четвергам

Фото: depositphotos/oksun70

Школьным учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, так как работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Мы исходим из научно-обоснованных данных, у детей есть определенный недельный биоритм. И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные", – отметил эксперт, которого цитирует РИА Новости.

Онищенко добавил, что пик работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Академик добавил, что необходимо исходить из соответствующих особенностей и учитывать в школьном расписании.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что контрольные и проверочные работы по всем предметам не занимают более 10% учебного времени. По его словам, такой подход позволяет педагогам уделять больше внимания объяснению нового материала.

В Минпросвещения также напомнили, что максимальная продолжительность уроков в российских школах должна составлять от 35 до 45 минут в зависимости от класса. В ведомстве отметили, что максимальная учебная нагрузка устанавливается СанПиН.

Телефон доверия для школьников запустят в России

Читайте также


образованиеобщество

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика