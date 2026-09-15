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15 сентября, 07:10

Происшествия

Три очага возгорания возникло в Таганроге после массированной атаки ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три очага возгорания возникли в Таганроге в результате массированной атаки украинской армии, сообщила глава города Светлана Камбулова в MAX.

Она подчеркнула, что на местах происшествий работают экстренные службы. По ее данным, при ракетной атаке повреждено остекление пяти многоквартирных и трех частных домов. Пострадавших нет.

Кроме того, начнет работу специальная комиссия, которая оценит нанесенный ущерб.

Таганрог подвергся атаке в ночь на 15 сентября. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что было повреждено учебное заведение, коммерческое здание, продуктовая лавка, склады сельхозпредприятий и склад Ozon. Помимо этого, была задета газовая труба, однако это не повлияло на работу систем жизнеобеспечения.

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