15 сентября, 07:10Происшествия
Три очага возгорания возникло в Таганроге после массированной атаки ВСУ
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три очага возгорания возникли в Таганроге в результате массированной атаки украинской армии, сообщила глава города Светлана Камбулова в MAX.
Она подчеркнула, что на местах происшествий работают экстренные службы. По ее данным, при ракетной атаке повреждено остекление пяти многоквартирных и трех частных домов. Пострадавших нет.
Кроме того, начнет работу специальная комиссия, которая оценит нанесенный ущерб.
Таганрог подвергся атаке в ночь на 15 сентября. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что было повреждено учебное заведение, коммерческое здание, продуктовая лавка, склады сельхозпредприятий и склад Ozon. Помимо этого, была задета газовая труба, однако это не повлияло на работу систем жизнеобеспечения.