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17 сентября, 11:23

Происшествия

Взрывы прогремели на торговой улице во Франкфурте-на-Майне

Фото: 123RF.com/foottoo

Два взрывных устройства сработали на торговой улице во Франкфурте-на-Майне. В действие их привели неизвестные лица, сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

Сигнал тревоги поступил в правоохранительные органы около 04:20 по местному времени (05:20 по московскому). По данным издания, один взрыв прогремел у киоска, второй – у магазина. О пострадавших информации нет.

Газета подчеркнула, что в начале недели в городе за сутки произошли еще три взрыва. Полиция уже задержала подозреваемого. Правоохранительные органы считают, что происходящее связано с организованной преступностью.

Ранее по меньшей мере девять человек погибли и 14 пострадали в результате взрыва пороха и фейерверков, который привел к частичному обрушению здания церкви в мексиканском штате Мехико. Инцидент произошел в населенном пункте Санта-Мария-Канчесда. Пострадавшие, включая детей в возрасте от 1,5 года, доставлены в больницу города Атлакомулько.

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