Свыше 10 медведей замечены в населенных пунктах Бурятии

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За минувшие сутки в Бурятии заметили свыше десяти медведей, которые подходили к населенным пунктам региона. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Бурприроднадзор.

По информации ведомства, всего за сутки поступило 29 обращений о выходах медведей к людям. После проведенных мероприятий было решено отстрелить 12 особей. Работу выполняли бригады госохотинспекторов и охотников.

Специалисты действовали в пригороде Улан-Удэ, а также в Курумканском, Бичурском, Кабанском, Кяхтинском, Закаменском, Прибайкальском, Джидинском и Заиграевском районах. С начала 2026 года в республике отстрелили 177 медведей.

Ранее из-за медведей до 15 октября закрыли все экологические тропы и туристические маршруты Тункинского национального парка в Бурятии. Это было необходимо, чтобы обеспечить безопасность посетителей. В Минприроды указывали, что всего в России насчитывается около 307,9 тысячи бурых медведей. На Бурятию приходится 6,1 тысячи хищников.

