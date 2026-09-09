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09 сентября, 09:34

Регионы

Минприроды назвало регионы с наибольшей численностью бурых медведей

Фото: 123RF.com/nataljusja

В России насчитывается около 307,9 тысячи бурых медведей – больше всего хищников обитает в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды.

В министерстве рассказали, что лидирует Красноярский край, где насчитывается 26,6 тысячи особей. Почти столько же медведей обитает в Хабаровском крае – 26,2 тысячи. На Камчатке численность составляет 24,2 тысячи, в Иркутской области – 22,4 тысячи.

В Якутии зарегистрировано 18,8 тысячи бурых медведей, в Амурской области – 13,3 тысячи, в Томской области – 11,2 тысячи. Среди регионов Сибири меньше всего животных этого вида насчитывается в Бурятии – 6,1 тысячи и Республике Алтай – 4,7 тысячи.

Из информации государственного мониторинга охотничьих ресурсов следует, что за последние десятилетия популяция бурого медведя в России значительно выросла. В 1990 году в стране насчитывалось около 130 тысяч особей, а к 2026 году показатель увеличился более чем в 2,3 раза.

В министерстве отметили, что данные о численности медведей ежегодно получают в рамках государственного мониторинга. Специалисты используют научно обоснованные методики, при которых учитываются следы жизнедеятельности животных, состояние кормовой базы и особенности среды обитания, а также экологические и поведенческие характеристики вида.

Рост популяции происходит на фоне участившихся в конце лета и начале сентября выходов медведей к людям в ряде российских регионов. Власти вводят режимы повышенной готовности, ограничивают доступ к туристическим маршрутам и усиливают меры безопасности в населенных пунктах. Опасных животных в отдельных случаях ликвидируют.

Эксперты связывают участившиеся встречи людей с медведями с сезонной нажировкой перед зимней спячкой и увеличением численности популяции.

Ранее сообщалось, что администрация Петропавловска-Камчатского ввела в городе режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к населению.

В свою очередь, эколог Илья Рыбальченко рассказал, как вести себя при встрече с медведем. По словам эксперта, нельзя делать резких движений и поворачиваться к хищнику спиной. Также необходимо поскорее укрыться в безопасном месте и вызвать спасателей по номеру 112.

Новости регионов: в Иркутской области медведь пробрался на территорию локомотивного депо

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