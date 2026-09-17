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17 сентября, 10:13

Общество

Делегации из 191 страны мира приняли участие в Международном фестивале молодежи

Фото: ТАСС/Артем Пряхин

Делегации из 191 страны посетили Международный фестиваль молодежи (МФМ) в Екатеринбурге. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель организационного комитета МФМ Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам фестиваля.

Он отметил, что фестиваль стал развенчанием мифа о возможности изолировать Россию. В частности, в ООН представлены 193 страны, а на фестиваль приехали представители 191.

"Весь мир собран", – цитирует его ТАСС.

Кириенко также заявил, что на время прошедшего фестиваля Екатеринбург стал молодежной столицей мира. По его словам, для гостей провели 27 тысяч экскурсий, а всего приехали 10 тысяч гостей, то есть в среднем почти по 3 экскурсии на человека. Просмотры опубликованного иностранными гостями контента превысили 1,5 миллиарда.

После участия в фестивале положительно относятся к России 95% гостей, при этом почти 70% дают очень положительную оценку. Доля таких мнений выросла за 5 дней фестиваля на 25%.

МФМ проходил с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Москва также представила на мероприятии свой стенд "Москва – город будущего". Посетители смогли узнать, какие перспективы открывает для молодежи российская столица. Например, участникам рассказывали о ключевых направлениях проекта "Молодежь Москвы".

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