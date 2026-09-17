В Роскачестве рассказали о мошеннической схеме с предзаказом нового iPhone

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Мошенники начали предлагать пользователям оформлять предзаказ на новый iPhone. Об этом RT рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Жертве приходит приглашение в закрытый телеграм-канал или чат, где якобы публикуют "утечки" о новинках: рендеры, характеристики и другую информацию. Главное – там предлагают забронировать устройство до официального старта продаж, обещая, что телефон доставят в первый день, а цена будет ниже розничной из-за оптовой закупки.

Чтобы убедить покупателя, мошенники используют фейковые скриншоты переписок с "курьерами", "менеджерами" и "сотрудниками склада", показывают накладные, логистические треки и фотографии коробок. Как отметили в организации, все выглядит настолько правдоподобно, что бдительность теряют даже опытные пользователи.

Оплата принимается только одним способом – полной или частичной предоплатой на карту физлица либо через криптокошелек. После перевода денег канал исчезает или блокирует пользователя, и никакого телефона человек не получает.

Замруководителя центра Георгий Тарачев предупредил, что даже официальный предзаказ – это рискованная затея.

"Вы еще не видели устройство, не читали обзоры и не знаете, как оно работает с новой версией прошивки, а уже несете деньги производителю", – сказал он.

Эксперт добавил, что быть в числе первых владельцев нового iPhone вряд ли что-то изменит, особенно если текущая модель смартфона не старше 1–2 лет или человек не является техноблогером, чья работа связана с технологическими новинками.

Ранее в "Лаборатории Касперского" предупредили о других мошеннических схемах, связанных с выходом iPhone 18 Pro. В одной из них пользователю приходит письмо от имени Apple Store с уведомлением об оформленном предзаказе и оплате более 1 тысячи долларов в криптовалюте. Для отмены "ошибочной" транзакции человеку предлагают позвонить в службу поддержки, телефон которой ведет к аферистам.