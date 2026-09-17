Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 10:30

Безопасность

В Роскачестве рассказали о мошеннической схеме с предзаказом нового iPhone

Фото: 123RF.com/davidoff205020

Мошенники начали предлагать пользователям оформлять предзаказ на новый iPhone. Об этом RT рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Жертве приходит приглашение в закрытый телеграм-канал или чат, где якобы публикуют "утечки" о новинках: рендеры, характеристики и другую информацию. Главное – там предлагают забронировать устройство до официального старта продаж, обещая, что телефон доставят в первый день, а цена будет ниже розничной из-за оптовой закупки.

Чтобы убедить покупателя, мошенники используют фейковые скриншоты переписок с "курьерами", "менеджерами" и "сотрудниками склада", показывают накладные, логистические треки и фотографии коробок. Как отметили в организации, все выглядит настолько правдоподобно, что бдительность теряют даже опытные пользователи.

Оплата принимается только одним способом – полной или частичной предоплатой на карту физлица либо через криптокошелек. После перевода денег канал исчезает или блокирует пользователя, и никакого телефона человек не получает.

Замруководителя центра Георгий Тарачев предупредил, что даже официальный предзаказ – это рискованная затея.

"Вы еще не видели устройство, не читали обзоры и не знаете, как оно работает с новой версией прошивки, а уже несете деньги производителю", – сказал он.

Эксперт добавил, что быть в числе первых владельцев нового iPhone вряд ли что-то изменит, особенно если текущая модель смартфона не старше 1–2 лет или человек не является техноблогером, чья работа связана с технологическими новинками.

Ранее в "Лаборатории Касперского" предупредили о других мошеннических схемах, связанных с выходом iPhone 18 Pro. В одной из них пользователю приходит письмо от имени Apple Store с уведомлением об оформленном предзаказе и оплате более 1 тысячи долларов в криптовалюте. Для отмены "ошибочной" транзакции человеку предлагают позвонить в службу поддержки, телефон которой ведет к аферистам.

"Спецреп": новый iPhone

Читайте также


безопасность

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика