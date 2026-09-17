ФНС закрыла косметическую компанию блогера Карины Кросс

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Федеральная налоговая служба России закрыла косметическую компанию "Кара Кросс косметикс", соучредителем которой является блогер Карина Кросс (настоящее имя – Карина Лазарьянц). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

В начале августа ФНС начала процедуру ликвидации фирмы, которая занималась розничной торговлей косметическими и парфюмерными товарами. 11 сентября налоговая служба внесла запись об исключении юрлица из ЕГРЮЛ из-за наличия недостоверных сведений.

Согласно документам, блогеру принадлежали 20% долей компании. Оставшиеся 80% были разделены поровну между Виктором Геделяном и Артемом Матнишяном.

Ранее сообщалось, что российская кинокомпания актера Милоша Биковича "Архангел студия" может быть ликвидирована из-за финансовых проблем. Рейтинг компании упал до критических значений и теперь она оценивается как неплатежеспособная.