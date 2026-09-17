Врачи Сеченовского университета провели операцию на сердце с помощью робота

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Кардиохирурги Сеченовского университета впервые в столице провели робот-ассистированную операцию по устранению дефекта межпредсердной перегородки. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В клинику сердечно-сосудистой хирургии поступил мужчина с врожденным пороком сердца. У него развились симптомы хронической сердечной недостаточности. Обследование выявило отверстие размером 2,5–3 сантиметра между правым и левым предсердием.

Из-за большого размера дефекта эндоваскулярное вмешательство было невозможно. Миниинвазивная операция также не подходила, а рассечение грудной клетки (стернотомию) врачи решили не делать, чтобы избежать большой хирургической травмы. Поэтому было решено использовать роботическую систему Da Vinci.

Через четыре прокола хирурги закрыли дефект, используя ксеноперикард животного происхождения. После операции у мужчины осталось четыре небольших шва. В настоящее время он готовится к выписке.

Ранее хирурги Кемеровской областной клинической больницы имени С. В. Беляева провели операцию женщине из Междуреченска, у которой обнаружили огромное новообразование. Пациентка узнала о миоме 10 лет назад. Тогда опухоль была небольшой и не доставляла беспокойства. В больницу она попала после того, как начала болеть спина.

