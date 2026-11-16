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Технический сбой в системе управления воздушным движением США стал самым масштабным по числу отмененных рейсов за последние 35 лет. Об этом пишет Bloomberg.

Из-за проблем со связью, затронувших диспетчерские службы, Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет на вылеты из всех аэропортов страны. Как отмечают журналисты, ограничения затронули всех американских перевозчиков, а сбои в расписании продолжались несколько дней.

К 15 ноября количество отмененных рейсов превысило 17 тысяч, свидетельствуют данные Flighty и аналитической компании Cirium. Этот показатель оказался больше, чем число рейсов, которые Southwest Airlines отменила в зимние праздники 2022 года из-за проблем с собственными информационными системами.

По информации СМИ, число отмен начало снижаться. За 15-е число авиакомпании отменили более 2 220 рейсов и задержали свыше 10,1 тысячи, пытаясь вернуться к нормальному расписанию. American Airlines отменила с 13-го числа больше всего рейсов – свыше 5,3 тысячи. При этом самый высокий процент отмен от числа запланированных рейсов среди американских перевозчиков оказался у JetBlue Airways.



О сбое стало известно 13 ноября, когда Федеральное авиационное управление США примерно на 4,5 часа остановила отправку рейсов из всех американских аэропортов из-за проблем с оборудованием диспетчеров.

Это уже третий случай в истории FAA, когда вылеты запрещают по всей стране. До этого ограничения вводили после терактов 11 сентября 2001 года и в январе 2023-го из-за сбоя в компьютерной системе ведомства.

Выяснилось, что сбой вызвала старая техника, на замену которой конгресс должен был выделить 50 миллиардов долларов. Позже власти нашли и изъяли маршрутизатор, ставший причиной сбоя.

