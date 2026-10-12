12 октября, 06:53Происшествия
Склад для хранения алкоголя и табака загорелся в Подмосковье
Фото: depositphotos/My_inspiration
Пожарные ликвидируют возгорание в складском помещении для хранения алкогольной и табачной продукции в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Предварительная площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Сигнал о возгорании в нежилом здании поступил от очевидца. К тушению привлечены более 40 человек и 14 единиц техники.
Ранее СМИ писали, что один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на севере столицы. Пожар вспыхнул в доме 11 на улице Расковой. Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать пожар.
Еще одно возгорание произошло в квартире жилого дома на Игарском проезде на северо-востоке Москвы. Сотрудникам МЧС удалось спасти трех человек. Само возгорание позже потушили.