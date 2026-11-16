Фото: ТАСС/ЕРА/ANDREJ CUKIC

Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло стал кандидатом от Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на предстоящих выборах президента Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщила пресс-служба UEFA.

На заседании союза национальные ассоциации предложили Диалло выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы FIFA и единогласно заявили о своей полной поддержке. В результате Диалло согласился.

"На фоне серьезных опасений по поводу руководства FIFA национальные ассоциации призвали к восстановлению единства и доверия в мировом футбольном сообществе", – говорится в сообщении.

Выборы президента FIFA состоятся в Марокко в марте 2027 года. Заявки от кандидатов принимаются до 18 ноября.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер тоже рассматривает возможность участия в голосовании. Утверждалось, что окончательное решение он примет в середине этой недели. Пойти на выборы его якобы убеждают противники действующего руководителя FIFA Джанни Инфантино.