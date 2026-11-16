Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Памятник поэту, актеру и музыканту Владимиру Высоцкому планируют установить в Санкт-Петербурге, средства на его создание уже собраны. С такой инициативой выступило Ленинградское областное отделение Российского творческого союза работников культуры, сообщил на пресс-конференции председатель организации Юрий Подражанский.

По его словам, авторы идеи уже обратились к властям города с просьбой выделить место под скульптуру. Он добавил, что законодательное собрание, комитет по градостроительству и архитектуре, а также губернатор Александр Беглов положительно оценивают данную инициативу.

Подражанский уточнил, что под монумент необходимо будет место размером четыре на четыре метра. Скульптор Евгений Бурков, работающий над проектом, не раскрыл подробности, но отметил, что артиста изобразят без гитары.

Сейчас рассматриваются две основные площадки для памятника. Первая – на 9-й линии Васильевского острова, где в 1965 году состоялось первое ленинградское выступление Высоцкого. Второе место – двор на проспекте Римского-Корсакова, где музыкант гостил у актрисы Нины Ургант.

Ранее памятник народному артисту СССР, танцовщику и балетмейстеру Марису Лиепе установили в сквере Арама Хачатуряна в Москве. В ходе церемонии открытия монумента заслуженный артист России Евгений Кочергин назвал Лиепу легендой Большого театра и выдающимся артистом, который вошел в историю мирового и отечественного балета.

