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Верховный суд России разъяснил, при каких обстоятельствах негативные высказывания в Сети могут считаться порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Поводом для разбирательства стал спор между владельцем аккаунта на маркетплейсе и покупателем. Предприниматель обратился в суд после того, как клиент оставил негативный отзыв, назвав продавца "наглым мошенником". Основанием для такого комментария стали проблемы при возврате денег.

Три судебные инстанции отказали продавцу в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бизнесмен настаивал, что никогда не привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, поэтому отзыв является оскорбительным и не соответствует действительности.

Коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила вынесенные постановления. В суде пояснили, что при рассмотрении подобных споров одним из юридически значимых обстоятельств является характер распространенной информации.

"Выражение негативного отношения к нарушению другим лицом закона может не исключать, а, напротив, содержать утверждение о факте, который подлежит проверке на соответствие действительности", – рассказали в пресс-службе.

Ранее суд оштрафовал москвича на 5 тысяч рублей за оскорбление соседа в общедомовом чате. Мужчина в течение одного дня отправил в мессенджере несколько сообщений с непристойными выражениями в адрес соседа. Суд счел использованную лексику грубой бранью, унижающей честь и достоинство.