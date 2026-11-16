Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер с порывами 12–14 метров в секунду прогнозируется в Москве в среду, 18 ноября. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом, отметила специалист, в течение недели в городе сохранится теплая погода с положительной аномалией температуры. В ночь на вторник, 17 ноября, минимальная температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – до минус 3 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Днем во вторник будет облачно с прояснениями, существенных дождей не предвидится, небольшие осадки возможны в вечернее время. Температура составит плюс 1–3 градуса в Москве и от плюс 1 до плюс 4 – по области, добавила синоптик.

В то же время среду Позднякова назвала самым неблагоприятным днем, когда погоду будут определять атмосферные фронты атлантического циклона. Ночью ожидаются временами снег и мокрый снег, в утренние часы местами гололедица. Из-за ветра на улице будет казаться холоднее.

В ночь на среду столбики термометров покажут 0–1 градус в Москве и до минус 3 градусов – по области. Днем локальные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя сохранятся, однако температура будет положительной: от плюс 1 до плюс 3 градусов в столице и от плюс 1 до плюс 6 по региону.

"В последующие дни характер погоды практически не изменится. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем – дожди. Больше всего их ожидается в четверг, а в пятницу, субботу и воскресенье осадки будут небольшими", – сказала специалист.

В ночь на четверг, 19 ноября, в Москве минимальная температура составит от 0 до плюс 2 градусов, по региону – от минус 2 до плюс 3. Днем – плюс 4–6 градусов, по области – до 7 градусов тепла.

В пятницу, 20-го числа, ночью по Москве и региону ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов, дневная температура составит плюс 2–7 градусов. В субботу, 21 ноября, ночью прогнозируется 0–4 градуса, днем – плюс 1–6.

Ранее начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев пояснил, что погода в Москве всю неделю будет теплее нормы из-за сохранения одной воздушной массы над столичным регионом. Арктический холод пока еще остается на севере и не влияет на погоду в городе.

