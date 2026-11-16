Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На строящейся станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро завершились монолитные работы в оборотных тупиках. При создании основных конструкций использовали свыше 22 тысяч кубометров железобетона. Об этом заявил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, его слова передает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Здесь тоже закончили земляные работы: извлекли более 180 тысяч кубометров земли и смонтировали свыше 16 тысяч кубометров ограждений. В настоящее время идет фасадная отделка, строителям предстоит засыпать 25% оставшегося объема, уложить пути и подключить коммуникации.

В дальнейшем в тупиках будет осуществляться оборот подвижного состава будущей Бирюлевской линии и при необходимости техническое обслуживание поездов.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что Бирюлевская линия войдет в число ключевых элементов московской транспортной сети. Около миллиона москвичей обретут доступ к новым станциям метро в пределах пешей доступности. Для жителей южных кварталов поездки к нужным адресам и к значимым местам, таким как развлекательный комплекс "Остров мечты", Южный речной вокзал и музей-заповедник "Коломенское", станут более быстрыми и комфортными.

По его словам, к 2030 году пассажиропоток новой ветки будет 165 тысяч человек в сутки. На линии будут курсировать современные поезда отечественного производства.

Ранее строители завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты" на Бирюлевской линии. Максимальная глубина залегания тоннеля составляет 29 метров. Он проходит под затоном Новинки, наземным участком Замоскворецкой линии, проспектами Лихачева и Андропова.