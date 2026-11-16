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Санкции Евросоюза против основательницы Wildberries и главы RWB Татьяны Ким – это признание успеха со стороны конкурентов. Такое заявление замглавы администрации президента России Максим Орешкин сделал на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России".

"Российские платформы не являются чужими на глобальном празднике технологических инноваций. Сейчас здесь Татьяна Ким. Тот же Wildberries – это уже не только рынок России, не только рынок ЕврАзЭС, это уже несколько сотен миллионов, где-то порядка полумиллиарда потребителей по странам покрытия забирает", – цитирует Орешкина ТАСС.

По его словам, конкуренты замечают успехи российской компании.

ЕС ввел ограничения в отношении Ким 16 ноября. Всего под санкции подпали 145 физических и юридических лиц. В RWB пояснили, что рестрикции не повлияют на работу компании и деятельность других организаций, входящих в экосистему. Все сервисы Wildberries и партнеров продолжат работать в стандартном режиме.