Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

"Движение первых" открыло регистрацию на всероссийскую акцию "Елка желаний". Подать заявку со своими новогодними мечтами смогут дети от 3 до 17 лет включительно, сообщил председатель правления движения Артур Орлов в своем канале в MAX.

Участие в акции доступно детям с особенностями здоровья и инвалидностью, ребятам с угрожающим жизни состоянием здоровья, а также юным россиянам из семей с доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, в список категорий вошли дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из семей бойцов спецоперации, дети, проживающие и зарегистрированные в новых регионах, а также из семей из приграничных регионов и пострадавшие либо вынужденно оставившие дом из-за атак.

Заявки принимаются на официальном сайте акции. Регистрация для исполнителей желаний, как уточнил Орлов, начнется позднее.

"Елка желаний" проводится с 2018 года. Ежегодно к акции присоединяется Владимир Путин. Например, в прошлом году он исполнил желание 5-летнего Тимура Рясного из ХМАО, мечтавшего попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

Мальчику провели экскурсию по Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе, а также по музею Госавтоинспекции. После этого президент пообщался с ребенком по телефону.

