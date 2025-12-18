Путин исполнил мечту мальчика, желающего попробовать себя в роли сотрудника ДПС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту 5-летнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ребенок оставил пожелание на "Елке желаний". Его отец Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Бахмутом после атаки вражеского БПЛА.

"Мальчик приехал в Москву накануне, и сегодня, 18 декабря, он целый день провел в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу госавтоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС и так далее. И когда он был в этом здании, президент ему и позвонил", – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин пообщался с мальчиком по телефону. Президент спросил у ребенка о впечатлениях. Также глава государства пожелал ему всего самого доброго.

Ранее президент исполнил новогодние желания еще двух детей – Владимира и Егора. Первый мальчик занимается дзюдо, поэтому глава государства подарил ему кимоно синего цвета. Второй мальчик мечтал полетать на самолете. После полета он сказал, что испытал потрясающие эмоции.