18 декабря, 17:01

Общество

Путин исполнил мечту мальчика, желающего попробовать себя в роли сотрудника ДПС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту 5-летнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ребенок оставил пожелание на "Елке желаний". Его отец Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Бахмутом после атаки вражеского БПЛА.

"Мальчик приехал в Москву накануне, и сегодня, 18 декабря, он целый день провел в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу госавтоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС и так далее. И когда он был в этом здании, президент ему и позвонил", – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин пообщался с мальчиком по телефону. Президент спросил у ребенка о впечатлениях. Также глава государства пожелал ему всего самого доброго.

Ранее президент исполнил новогодние желания еще двух детей – Владимира и Егора. Первый мальчик занимается дзюдо, поэтому глава государства подарил ему кимоно синего цвета. Второй мальчик мечтал полетать на самолете. После полета он сказал, что испытал потрясающие эмоции.

Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"

