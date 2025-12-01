Форма поиска по сайту

01 декабря, 09:36

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил о начале предновогодних благотворительных акций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX объявил о старте предновогодних благотворительных акций.

Например, в рамках проекта "Москва помогает" работают павильоны "Фабрика подарков", куда можно принести подарочные наборы и необходимые вещи для бойцов СВО, детей из новых регионов и приютов для животных. Волонтеры расскажут, что лучше подарить, а также помогут подписать открытки. Павильоны находятся на городских фестивальных площадках.

Кроме того, в столице в четвертый раз пройдет акция "Добрая елка". Она уже исполнила более 4,2 тысячи желаний. Ежегодно она помогает воплотиться мечтам подопечных некоммерческих организаций (НКО), оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Желания ребят спрятаны в новогодних шарах "добрых елок", которые можно найти в популярных местах Москвы и онлайн на сайте проекта, рассказал мэр.

Еще одна акция – "Исполни желание" – организована для подопечных благотворительных фондов, соццентров и образовательных учреждений, а также детей, которые лечатся в столичных клиниках. Ребята пишут письма Деду Морозу, которые затем размещают на сайте. Выбрать детскую мечту и осуществить ее может любой желающий, подчеркнул градоначальник.

Ранее в России началась ежегодная акция "Елка желаний". Старт ей дал Дед Мороз из Великого Устюга. С 2018 года акция помогает исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Собянин рассказал, какие проекты НКО получили гранты "Москва – добрый город"

