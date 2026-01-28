Форма поиска по сайту

28 января, 16:32

В мире

Жительница Британии узнала об онкологии после необычной реакции на алкоголь

Фото: 123RF.com/dmitriy888

Жительница Великобритании узнала о том, что у нее онкология, после необычной реакции на алкоголь, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Fox News.

После рождения второго сына у Холли Терсби начали проявляться тревожные симптомы, которые сначала были приняты за обычные послеродовые изменения. Например, она жаловалась на сильный кожный зуд, который связали с гормональными изменениями после родов. Женщина также заметила, что испытывала выраженную боль в области шеи, когда выпивала небольшое количество вина.

В июле 2025 года она обнаружила на боковой поверхности шеи уплотнение – оно было крупным, твердым, не смещалось при прощупывании, а также становилось заметным при повороте головы.

В результате медики диагностировали лимфому Ходжкина второй степени – это форма рака крови, при которой поражаются два и более лимфатических узла. По словам Терсби, боль после приема алкоголя является известным, но достаточно редким симптомом. Подобная реакция была описана еще в 1950-х годах. В ноябре женщина начала курс химиотерапии. Британка призналась, что ограничение возможности заботиться о детях стало одним из самых сложных аспектов лечения.

Ранее житель Великобритании узнал о неизлечимой форме рака, когда сломал шею, ударившись пальцем ноги о стул. В результате в отделении неотложной помощи пациенту поставили диагноз "миелома". Это злокачественное заболевание крови, при котором "неправильные" клетки вытесняют нормальные, а также производят аномальный белок, что приводит к повреждению костей, поражению почек и нарушению в работе иммунитета.

